Полковник СБУ: «Никакое не ИПСО – русские разгуливали в центре Покровска»

Заход штурмовой группы в центр Красноармейска (Покровска) был осуществлён из разведывательных соображений. Наступление продолжится по той же неумолимой формуле – с постоянным продвижением без прорывов более 5 км и оголения флангов.

Об этом на канале «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник больше 5-10 км углубляться не будет. Потому что задача стоит не обрушение фронта, а его истощение. Стратегия истощения. Мои слова подтверждает, когда они зашли в Покровск и ходили там спокойно, видео с беспилотника показывало, что спокойно ходят. Если были бы обстрелы, быстро забежали бы, флаг показали и убежали. А там они особо не спешили. Значит, не боялись. Некоторые говорят, что они в каком-то другом месте это делали, что это какая-то ИПСО. Та не дай Бог такие ИПСО, если они там реально были, и наше командование туда перебросило войска. Поэтому – были», – сказал Стариков.