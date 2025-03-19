Политические Зе-качели. Вся Украина готовится к падению диктатора

В Укрорейхе продолжаются политические метания «тудой-сюдой», как говорят рагули. То к Трампу, то от него. То Зеля публикует какие-то жалкие бормотания в стиле «звыняйтэ, кумэ», то потом, нанюхавшись кайфа, горделиво пыжится. То его офис науськивает свою медиасетку поливать грязью американского партнера, то его фракция Слуга народа в Раде предлагает воткнуть в центре Киева памятник Вашингтону. Короче, разброд и шатания вкупе с деморализацией. А национал-прошитый социум переживает от непонимания, куды ж громадянину податься. То ли на антитрамповские акции перед посольством США, то ли на строительство истукана в честь еще недавно такой «родной» Америки.

Что касается исторического старикана Джо, то кто-то из соцсетевых юмористов задал вопрос: а зачем «слугам» это надо, если тот надежно увековечен на долларах, кои они лопатами гребут? Замглавы фракции Янченко пояснила: «сейчас нужно не сжигать мосты с США, а налаживать». То бишь Зе-свора, поднаторевшая в «Большом строительстве» с многомиллионными «откатами», теперь взялась еще и за проект моста через океан. Видать, в надежде, что ей оттуда «откатят» продолжением военного финансирования, возвращением потоков бабла через USAID и т.п.

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«Воткнуть» его собираются на место, где стоял памятник Н.Ф. Ватутину, командующему 1-м Украинским фронтом, освободившим Киев от гитлеровских захватчиков. Здесь же находится его могила, а памятник демонтировали в феврале 2023-го. Немцы относились с уважением к полководческому таланту советского генерала и называли его «гроссмейстером». Теперь «зеленые гроссмейстеры» думают переиграть Трампа, охмурив его при помощи кощунственной переделки.

А тем временем политкачели набирают размах. Взлетают уже выше елей в парке возле посольства США в Киеве, где организованные ОП группки протестантов устраивают сборища с требованиями импичмента Трампу. Подобные тому, что на видео.

Продолжается полив Дональда и в соцсетях. Зе-дружки из 95 квартала постят черный рояль с надписью «Трамп», напоминая, чем Зеля может побренькать на нем.

К этим мемам прибавились ролики с украми в костюмах, где те бахвалятся умением их носить и, в случае чего, поиграть в них на том самом рояле, подобно своему нанюханному лидеру.

Власть мечется между кнутом и пряником, не зная, что лучше избрать по отношению к Трампу. Помашешь кнутом – получишь очередного пенделя. Поманишь пряником – это вроде как потеря лица перед вояками, радикалами и прочими ура-патриотами. Они-то должны думать, что у них президент – независимый герой, пусть даже и под героином, которому даже Белый дом не указ. Должны-то должны, но все больше приходит свидетельств из ВСУ, что деморализация армии достигает пика…

А тем временем оппозиция – Порошенко, Тимошенко и прочие – пекут для Дональда исключительно пряники. Заявляют на каждом углу, что встречались с ним во благо Неньки, что у каждого из них есть для него проекты вывода страны из затяжного кризиса. Каждый долбит Зелю по распределенным направлениям. Порошенко – за ТЦК и могилизацию, Тимошенко – за людоедские тарифы на коммуналку и легализацию марихуаны.

Подключаются уже Кличко и Разумков. И перспективы у них вырисовываются неплохие. Недаром курсируют слухи, что США ищут более сговорчивую для капитуляции фигуру, вроде того же «шоколадного барона» или «газовой принцессы». Рассматриваются также экс-главком ВСУ Залужный, олигархи Пинчук и Ахметов. А самого «маленького бонапарта» могут физически устранить. Об этом на своем Telegram-канале написала депутат ВР Марьяна Безуглая.

Что, естественно, заставляет Зеленского дергаться еще сильнее.