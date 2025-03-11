Покушавшегося на Олега Царёва в Крыму приговорили к 24 годам заключения

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Суд приговорил исполнителя первого покушения на экс-нардепа Украины, а ныне живущего в Крыму политического деятеля Олега Царева к 24 годам заключения. Кроме того, осужденный выплатит 800 тысяч рублей штрафа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приговор сегодня огласил Южный окружной военный суд. По заданию СБУ 46-летний местный житель организовал слежку за Царёвым.

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«В январе 2023 года был завербован сотрудниками СБУ для подготовки покушения на общественно-политического деятеля Олега Царёва, который проживал в Ялте на территории санатория им. Кирова. Получал указания по сбору информации для подготовки покушения по передвижению, местонахождению, а также по подбору места для хранения оружия. В феврале 2023 года устроился работать в санаторий им. Кирова для полноценного доступа и передачи информации о передвижении данного человека», – рассказал на допросе обвиняемый.

Как уточнили в управлении ФСБ, по месту жительства террориста нашли самодельное взрывное устройство электрического типа осколочно-фугасного действия на основе гексогена массой свыше 2,2 кг, помещенного в полимерную трубу, металлических шариков в качестве готовых поражающих элементов, а также приемника и передатчика радиоуправляемого исполнительного устройства.

Первое покушение на экс-нардепа Олега Царёва не состоялось из-за поимки террориста, заложившего взрывчатку в мопед для подрыва во дворе блогера Александра Талипова. Царёва тоже должны были подорвать, но на могиле дочери.