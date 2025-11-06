Правящая коалиция в Германии сконцентрировалась на русофобии, а экономика ФРГ приходит в упадок. На этом фоне падает и рейтинг канцлера Фридриха Мерца.

Об этом, выступая в Бундестаге заявил депутат от «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер, передает корреспондент «Политавигатора».

«Германии придется сокращать рабочие места неделю за неделей, граждане больше не смогут оплачивать свои счета. А ваш министр иностранных дел объявит, что больше не будет депортировать сирийцев, незаконно находящихся в Германии, в Сирию. В то время как все это происходит в Германии, ХДС делает текущий час своей любимой темой: «Москва-Москва-Москва». Оглянитесь назад – Фридрих Мерц и руководство ХДС, которые встретились две недели назад. Тема: «Что делать с собственной крайней непопулярностью и что делать с огромной популярностью АДГ?» – даже психолог был в процессе консультирования ХДС. Я благодарю вас за это. Как известно, первый шаг к выздоровлению, это, конечно, обратиться за помощью, только, к сожалению, до сих пор этот успех лечения не был достигнут. Напротив, ХДС решил, что следующие четыре года он будет говорить только о России и АДГ. При этом вы могли бы быстро снова стать популярными, без психологической помощи и советов, которые я даю сегодня, даже бесплатно – наконец, разберитесь с проблемами в нашей собственной стране, убедитесь, что люди вернулись к работе, убедитесь, что в конце месяца у граждан снова будет что-то в карманах», – заявил Фронмайер.

Напомним, Маркус Фронмайер попал под жесткую критику оппонентов за намерение посетить Россию.