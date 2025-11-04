Пока «все глазеют на Покровск»: у ВСУ назрели проблемы еще в двух городах – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
04.11.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 863
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока все внимание приковано к замыканию котла в районе Покровска, ВС РФ имеют успехи также и на других направлениях. В частности, под угрозой гарнизоны ВСУ в Лимане и Константиновке.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Людмилы Немыри заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Малые пехотные группы противника и штурмовые, – вот тут лес, севернее Ямполя, железная дорога идет, лес, они используют этот лесной массив для того, чтобы добираться до восточной окраины Лимана, как со стороны Заречного, так и севернее Ямполя, обходя сам Ямполь.

Но в Ямполе тоже продолжаются активные боевые действия. Судя по всему, противнику удалось удержать за собой район железнодорожной станции и кварталы, примыкающие к ней.

Ситуация на направлении достаточно тяжелая, потому что, по сути, район обороны ВСУ в Лимане уже под непосредственной угрозой противника находится…», – отметил он.

«На самом Константиновском направлении 8-я армия противника продолжает бои в районе Клебан-Быкского водохранилища, пытаясь полностью занять, по крайней мере, его южный берег и прилегающие с востока и запада территории. По направлению на Бересток они действуют, в полосе 3-го армейского корпуса им удалось занять высоты северо-западнее Александро-Шульгино, чем фактически противник поставил под непосредственную угрозу южную и юго-западную часть города Константиновка», – рассказал Машовец.

