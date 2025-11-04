Пока «все глазеют на Покровск»: у ВСУ назрели проблемы еще в двух городах – укро-эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока все внимание приковано к замыканию котла в районе Покровска, ВС РФ имеют успехи также и на других направлениях. В частности, под угрозой гарнизоны ВСУ в Лимане и Константиновке.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Людмилы Немыри заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Малые пехотные группы противника и штурмовые, – вот тут лес, севернее Ямполя, железная дорога идет, лес, они используют этот лесной массив для того, чтобы добираться до восточной окраины Лимана, как со стороны Заречного, так и севернее Ямполя, обходя сам Ямполь. Но в Ямполе тоже продолжаются активные боевые действия. Судя по всему, противнику удалось удержать за собой район железнодорожной станции и кварталы, примыкающие к ней. Ситуация на направлении достаточно тяжелая, потому что, по сути, район обороны ВСУ в Лимане уже под непосредственной угрозой противника находится…», – отметил он.