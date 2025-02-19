Пока одна демагогия и никаких результатов – эксперт оценил действия Трампа

При всей картине изменений мирового порядка до сих пор не ясно, на что США реально способны, а что – явная показуха.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал блогер, публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«С моей личной точки зрения то, что мы сейчас видим, это безусловно фундаментальные изменения мирового порядка. Но нужно понимать, что США сейчас исполняют визуально гораздо больше, чем реально могут. Трамп правит всего около месяца, и за этот месяц мы видели очень много криков, но, честно говоря, очень мало реальных дел. Кроме того, мы увидели откровенный обман в виде: мы съездили в Панаму, все порешали, теперь американские суда будут бесплатно проходить через канал. Через час президент Панамы говорит, что об этом даже речи не может быть. То есть сейчас, не смотря на масштаб событий, надо очень чётко понимать, что штаты крепко ударились в шоу-бизнес», – отметил он.

«Они за месяц успели поругаться со всеми мыслимыми и не очень возможными союзниками. Одно дело противостоять Старой Европе, к которой США изначально были не близко расположены. Англосаксонская тема – это одно, а «историческая дружба» англичан и французов – это другое. Тем более, немцев и прочих. Но то, что даже закусились с Канадой и Мексикой, единственными двумя соседями, которые по этому материку расположены, это, конечно, наводит на мысли. И не очень понятно, какие силы у США сейчас имеются. То есть показуха есть. Но реальных сил на то, что Трамп угрожает сделать, оказывается нет даже для высылки мигрантов. А их примерно 17 миллионов», – подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что пока США показательно выслали один самолет в Колумбию с 200 мигрантами на борту, и это вызывает вопрос: что США сейчас могут вообще.