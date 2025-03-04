«Подставим весь мир»: Дацюк объяснил, почему Украину не принимают в НАТО
Украинцев никогда не примут в НАТО.
Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему нас не пускают в НАТО? Потому что мы говорим: «Нам вообще плевать на вас, нам главное себя защитить». Вот понимаете, с таким представлением не пускают, потому что вы же всех подставите. Вы начнёте у себя разборки, мы должны будем влезать, и будет мировая война. И они, видя такие наши эгоистические установки, не пускают нас в НАТО. Потому что пусти нас, это взрыв для всего мира.
Мы этого не можем понять. Мы думаем, что они какие-то нехорошие, противные, не позволяют нам войти. Мы такие хорошие, мы за демократию. И сколько нам не объясняют, понимания на лицах не появляется. Говорят: ребята, ну вы поймите, здесь собрались люди, которые осмысляют мир, мировые проблемы, они пытаются удержать мир внутри торговли, внутри отношений худо-бедно, с ложью, с недомолвками, с кидками друг друга, но это для них незыблемо», – сказал Дацюк.
«А мы разворачиваем войну, борьбу без учёта этого момента. Поэтому для нас сделка – это неизбежная сделка с дьяволом. Ничего не значимо, кроме интереса собственного выживания, который сверх всего. Можно так мыслить, но тогда действуй сам. Эгоист жить может, но он тогда не вправе ожидать ни помощи от других. Потому что эгоист или националист, он так устроен, что он закрыт, изолирован по всему периметру всех гуманитарных вопросов», – говорит философ.
По его словам, националист без проблем «бросит в топку ядерной войны весь мир».
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