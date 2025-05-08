Подручный идеолог Зеленского призвал отказаться и от критики «заморозки», и от самого термина

Вадим Москаленко.  
08.05.2025 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Лучше отказаться от использования выражения «заморозка конфликта», чтобы поменьше давать повода для критики киевских властей.

Об этом на канале «Сейчас» заявил обслуживающий офис Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лучше отказаться от использования выражения «заморозка конфликта», чтобы поменьше давать повода для критики киевских...

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«Нюанс, на который надо обратить внимание нашей власти. Потому что у нас официальная позиция, которая обозначена общим документом с США – мы готовы согласиться на полное прекращение огня. Сначала на 30 дней, потом с продолжением. Но в то же время критикуется «заморозка».

В действительности, нужно понимать, что «заморозка» – это публицистический термин, что нужно отказываться от него, в том числе, от критики заморозки. Потому что очень легко использовать само понятие прекращения огня как синоним заморозки.

И потом, это будут использовать для критики власти. И все, кто будет против остановки боевых действий, могут сказать – ага, так это заморозка и т.д.», – трепался Фесенко.

«Здесь имеет место понятийный конфликт, противоречие понятий, концептов, которые используются, и на это нужно обращать внимание. Это мой публичный совет представителям власти, иначе будут определённые противоречия и поводы для обвинений, для критики и т.д.», – выслуживался как мог Зе-политолог.

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