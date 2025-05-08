Подручный идеолог Зеленского призвал отказаться и от критики «заморозки», и от самого термина

Лучше отказаться от использования выражения «заморозка конфликта», чтобы поменьше давать повода для критики киевских властей.

Об этом на канале «Сейчас» заявил обслуживающий офис Зеленского политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нюанс, на который надо обратить внимание нашей власти. Потому что у нас официальная позиция, которая обозначена общим документом с США – мы готовы согласиться на полное прекращение огня. Сначала на 30 дней, потом с продолжением. Но в то же время критикуется «заморозка».

В действительности, нужно понимать, что «заморозка» – это публицистический термин, что нужно отказываться от него, в том числе, от критики заморозки. Потому что очень легко использовать само понятие прекращения огня как синоним заморозки.

И потом, это будут использовать для критики власти. И все, кто будет против остановки боевых действий, могут сказать – ага, так это заморозка и т.д.», – трепался Фесенко.