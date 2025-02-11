Под угрозой импичмента «просроченный» президент Румынии ушел в отставку. В мае – новые выборы

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Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о своем уходе в отставку с поста. Произойдет это уже завтра, 12 февраля, под угрозой импичмента.

Проблемы у Йоханниса начались после того, как в конце прошлого года Верховный суд страны отменил итоги первого тура президентских выборов, на которых победил крайне правый кандидат Келин Джорджеску. Последнего тогда обвинили в «пророссийских связях». Суд постановил провести повторное голосование. из-за подозрений в якобы вмешательстве России,

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В итоге, возникла коллизия. Срок полномочий Йоханнеса истекал в декабре прошлого года, но был продлен из-за отмены результатов президентских выборов 24 ноября.

Повторные президентские выборы в Румынии были назначены на 4 мая и до тех пор Йоханнис был намерен исполнять обязанности президента:

«Я останусь на посту до тех пор, пока не будет избран новый президент Румынии. Когда новый президент принесет присягу, я уйду. И нет, я не стану премьер-министром Румынии», — говорил он 6 декабря 2024 года.

Однако оппозиция не оценила такого жеста и парламент начал процедуру импичмента. В итоге, Йоханнис изменил свое решение. Действующий президент назвал этот шаг «ненужным, необоснованным и вредным».

«Чтобы избавить Румынию от этого кризиса, я ухожу в отставку с поста президента послезавтра», — согласился Йоханнис.

Свой жест он мотивировал тем, что хочет избежать внутреннего и внешнего кризиса, который может вызвать его отстранение от должности. «Мы станем посмешищем для всего мира», — такой прогнозирует уходящий президент возможную международную реакцию.