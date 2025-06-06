Под Рязанью при попытке бегства уничтожен украинский диверсант

Михаил Рябов.  
06.06.2025 18:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Происшествия, Россия, Терроризм


Под Рязанью украинский диверсант пытался совершить атаку объекта одного из силовых ведомств, запустив туда беспилотники со взрывчаткой, однако был засечён охраной и нейтрализован при попытке бегства.


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«В ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. При нем обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами», – говорится в сообщении Росгвардии.

На месте обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника – в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3.

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