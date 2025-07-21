Под Киевом строят кладбище на 160 тысяч могил для ВСУшников с бомбоубежищем для скорбящих

Михаил Рябов.  
21.07.2025 08:18
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Киев, Украина


До 160 тысяч могил ВСУшников сможет принять новое военное кладбище, строительство которого началось под Киевом, пишет французская газета Le Monde.

«Активисты-экологи и жители небольшой деревни Мархаловка, расположенной в 40 километрах от столицы, но прямо у будущего кладбища, беспокоятся о вырубке леса и утрате сельской тишины», – говорится в публикации.

Уже готова первая секция на 10 тысяч могил. В деревне установлен указатель – почему-то на английском языке «Национальное военное мемориальное кладбище».

«В долгосрочной перспективе на этом будущем кладбище будут похоронены «130 000 или даже 160 000» человек, объяснил архитектор Сергей Дербин… «Внизу находится укрытие на 300 человек на случай бомбардировки». Усиленный бункер — это нечто новое для кладбища», – отмечает автор публикации.

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До 160 тысяч могил ВСУшников сможет принять новое военное кладбище, строительство которого началось под...

Площадь кладбища составит 120 га. Бюджет стройки – больше 37 млн евро. Учитывая уровень коррупции на Украине – еще один лакомый объект для «распила», теперь уже на мертвых ВСУшниках, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Впрочем, похоже, это только начало:

«По всей Украине планируется создание новых военных кладбищ», – уточняет Le Monde.

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