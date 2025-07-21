Под Киевом строят кладбище на 160 тысяч могил для ВСУшников с бомбоубежищем для скорбящих

До 160 тысяч могил ВСУшников сможет принять новое военное кладбище, строительство которого началось под Киевом, пишет французская газета Le Monde.

«Активисты-экологи и жители небольшой деревни Мархаловка, расположенной в 40 километрах от столицы, но прямо у будущего кладбища, беспокоятся о вырубке леса и утрате сельской тишины», – говорится в публикации.

Уже готова первая секция на 10 тысяч могил. В деревне установлен указатель – почему-то на английском языке «Национальное военное мемориальное кладбище».

«В долгосрочной перспективе на этом будущем кладбище будут похоронены «130 000 или даже 160 000» человек, объяснил архитектор Сергей Дербин… «Внизу находится укрытие на 300 человек на случай бомбардировки». Усиленный бункер — это нечто новое для кладбища», – отмечает автор публикации.