Под американским зонтиком турецкая армия готова зайти на Украину

Игорь Шкапа.  
22.08.2025 16:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 439
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Турция, Украина


Турция не против задействовать свою армию на территории Украины, но лишь в коалиции со странами НАТО, прежде всего США.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил Сергей Данилов, заместитель директора киевского Центра ближневосточных исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт напомнил, что турецкая делегация принимала участие в заседании так называемой «коалиции решительных» – группы стран, выражающих готовность обеспечивать военные гарантии для Украины.

«Турки таким образом себя позиционируют как тех, кто готов вводить войска. Разговоры об этом были давно. Турки, безусловно, отказывались от любых подобных самостоятельных шагов – только в коалиции широкой и однозначно при американском присутствии», – продолжает Данилов.

Он обращает внимание, что ни у кого в Европе нет и близко такой большой сухопутной армии, как у Турции, чем та пытается воспользоваться.

«Если решение об американском зонтике таким войскам будет принято, то Турция будет первой, кто захочет отправить контингент, даже сухопутный, но больше будет рассчитывать на участие своих ВМС», – подчеркнул Данилов.

