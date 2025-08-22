Под американским зонтиком турецкая армия готова зайти на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Турция не против задействовать свою армию на территории Украины, но лишь в коалиции со странами НАТО, прежде всего США.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил Сергей Данилов, заместитель директора киевского Центра ближневосточных исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт напомнил, что турецкая делегация принимала участие в заседании так называемой «коалиции решительных» – группы стран, выражающих готовность обеспечивать военные гарантии для Украины.

«Турки таким образом себя позиционируют как тех, кто готов вводить войска. Разговоры об этом были давно. Турки, безусловно, отказывались от любых подобных самостоятельных шагов – только в коалиции широкой и однозначно при американском присутствии», – продолжает Данилов.

Он обращает внимание, что ни у кого в Европе нет и близко такой большой сухопутной армии, как у Турции, чем та пытается воспользоваться.