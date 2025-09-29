По знакомым лекалам: Запад установил латиноамериканский режим на Украине – Бондаренко

29.09.2025 18:47
Запад укрепил на Украине режим, который базируется на репрессивной системе.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Николаевского горсовета Максима Невенчанного заявил покинувший Украину политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если на клетке с буйволом увидишь надпись слон, то не верь глазам своим. Точно так же с ситуацией в Украине. Абсолютно латиноамериканская схема, абсолютно латиноамериканский по своему содержанию режим. Если мы берём во внимание то, что происходило в Латинской Америке во второй половине XX века, эти режимы абсолютно приемлемы с точки зрения Запада», – сказал эксперт.

По его словам, в свою очередь, западные страны, в первую очередь США и Британия, будут бороться за влияние на этот режим.

«Это уже нюансы. Это уже вопрос того, кого пододвинут на ту или другую должность, сколько денег завезут в Украину или не завезут, вовремя дадут или не дадут оружие. Таким образом всё решается. А так – укрепление вертикали власти, базирующейся на репрессивной системе», – приходит к выводу Бондаренко.

