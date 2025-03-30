Планы Трампа и Путина ждет проверка Европой – там не хотят отменять антироссийские санкции

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Politico считает, что готовящуюся сделку Трампа с Путиным ждет проверка европейской реальностью.

«Когда европейские лидеры соберутся снова, они будут знать, что должны найти способ сохранить свои лучшие козыри в борьбе с Россией — даже если американцы, возможно, собираются их отобрать», – говорится в материале.

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Издание назвало прошедший на днях саммит в Париже «моментом истины». Лидеры ЕС согласовали коллективный ответ на сигналы из Вашингтона, что администрация Дональда Трампа хочет ослабить санкции против Москвы в качестве стимула для прекращения конфликта на Украине.

По словам четырех европейских дипломатов, они опасаются, что Белый дом слишком быстро отказывается от существенных рычагов влияния. В среду официальные лица США и Кремля заявили, что переговорщики в Саудовской Аравии открыли дверь для ослабления ограничений на доступ к международной финансовой системе, а также на страхование нефтяных и газовых танкеров в рамках сделки по прекращению огня в Черном море.

Теперь Европейский союз хочет прояснить, что именно предлагается на переговорах за его спиной, особенно учитывая, что решения о санкциях в отношении базирующейся в Бельгии международной платежной службы SWIFT и теневого флота России полностью лежат на европейских столицах.

«Мы говорим о жестких санкциях… Если русские хотят, чтобы их отменили, им нужно вступить в конфронтацию с нами, а не только с американцами», — сказал один из дипломатов ЕС.

Европейские правительства также понимают, что в игре задействована запутанная паутина дипломатии, в которой мало что можно принимать за чистую монету, и со всех сторон может быть блеф и двойной блеф. Попытка разобраться в этом также стала одним из приоритетов Европы.

Помимо прямого выбора, что лучше — сохранять санкции или нет, «существует также риск, что если ЕС отвергнет требования Путина, то и Трамп, и Путин воспользуются возможностью обвинить ЕС в провале мирных усилий Трампа», говорит Янис Клюге из Немецкого института международных отношений и безопасности.

По его словам, если ЕС начнет отступать, «это также может вызвать раскол внутри ЕС… [что] может быть главной целью Путина».