План капитуляции России. Украина повезла в Стамбул ультиматум
Западные СМИ опубликовали основные положения меморандума, который украинская делегация намерена завтра предложить России на переговорах в Стамбуле. Документ предполагает, что Украина не отказывается от курса в НАТО, размещает у себя иностранные военные базы, а Москва выплачивает Киеву репарации.
«Боевые действие предлагается остановить по ЛБС. Но никакие завоевания России не признаются. А репарации с России – то есть России предлагается признать себя побеждённой. То есть Меморандум Украины это ультиматум», – трактует политолог Сергей Марков.
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Социолог Сергей Задумов прогнозирует:
«С таким украинским меморандумом никакого перемирия не будет. А переговорам идти много лет».
Политолог Павел Данилин указывает:
«Хорошо. Очень хорошо. Прекрасно, что хохол настолько глуп и необучаем. А что кусается – ну что ж, бешеная собака – она на то и бешеная, чтобы кусаться. Впрочем, с бешеной собакой лучше не разговаривать. Бешеную собаку лучше пристрелить».
Военкор Александр Харченко оценивает ситуацию так:
«Перед переговорами в Стамбуле стороны вытащили козыри из рукавов. Мы прорвали сумской фронт, Украина ответила террористическими атаками. Перед предыдущей дипломатической схваткой наш противник пытался заскочить в Торецк и Теткино, где понёс серьёзные потери и ничего не добился. Если смотреть на общий счёт, то наше преимущество на поле боя никуда не делось. Чем дольше кривляются киевские вожди, тем меньше территорий окажется у послевоенной Украины. Ну а каждая террористическая атака только добавляет России решимости довести все до победного конца».
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