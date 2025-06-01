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Западные СМИ опубликовали основные положения меморандума, который украинская делегация намерена завтра предложить России на переговорах в Стамбуле. Документ предполагает, что Украина не отказывается от курса в НАТО, размещает у себя иностранные военные базы, а Москва выплачивает Киеву репарации.

«Боевые действие предлагается остановить по ЛБС. Но никакие завоевания России не признаются. А репарации с России – то есть России предлагается признать себя побеждённой. То есть Меморандум Украины это ультиматум», – трактует политолог Сергей Марков.

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Социолог Сергей Задумов прогнозирует:

«С таким украинским меморандумом никакого перемирия не будет. А переговорам идти много лет».

Политолог Павел Данилин указывает:

«Хорошо. Очень хорошо. Прекрасно, что хохол настолько глуп и необучаем. А что кусается – ну что ж, бешеная собака – она на то и бешеная, чтобы кусаться. Впрочем, с бешеной собакой лучше не разговаривать. Бешеную собаку лучше пристрелить».

Военкор Александр Харченко оценивает ситуацию так: