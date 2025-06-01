План капитуляции России. Украина повезла в Стамбул ультиматум

Михаил Рябов.  
01.06.2025 19:45
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Западные СМИ опубликовали основные положения меморандума, который украинская делегация намерена завтра предложить России на переговорах в Стамбуле. Документ предполагает, что Украина не отказывается от курса в НАТО, размещает у себя иностранные военные базы, а Москва выплачивает Киеву репарации.

«Боевые действие предлагается остановить по ЛБС. Но никакие завоевания России не признаются.  А репарации с России – то есть России предлагается признать себя побеждённой.  То есть Меморандум Украины это ультиматум», – трактует политолог Сергей Марков.

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Западные СМИ опубликовали основные положения меморандума, который украинская делегация намерена завтра предложить России на...

Социолог Сергей Задумов прогнозирует:

«С таким украинским меморандумом никакого перемирия не будет. А переговорам идти много лет».

Политолог Павел Данилин указывает:

«Хорошо. Очень хорошо. Прекрасно, что хохол настолько глуп и необучаем.  А что кусается – ну что ж, бешеная собака – она на то и бешеная, чтобы кусаться. Впрочем, с бешеной собакой лучше не разговаривать. Бешеную собаку лучше пристрелить».

Военкор Александр Харченко оценивает ситуацию так:

«Перед переговорами в Стамбуле стороны вытащили козыри из рукавов. Мы прорвали сумской фронт, Украина ответила террористическими атаками. Перед предыдущей дипломатической схваткой наш противник пытался заскочить в Торецк и Теткино, где понёс серьёзные потери и ничего не добился. Если смотреть на общий счёт, то наше преимущество на поле боя никуда не делось. Чем дольше кривляются киевские вожди, тем меньше территорий окажется у послевоенной Украины. Ну а каждая террористическая атака только добавляет России решимости довести все до победного конца».

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