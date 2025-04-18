Европа никак не сможет заместить Украине помощь от Соединенных Штатов. Более того, у всего альянса НАТО нет достаточного количества оружия и техники, чтобы вести глобальную войну.

Об этом в эфире видеоблога Ланы Шевчук заявил офицер ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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