Плач офицера ВСУ: Европа не заменит нам США
Европа никак не сможет заместить Украине помощь от Соединенных Штатов. Более того, у всего альянса НАТО нет достаточного количества оружия и техники, чтобы вести глобальную войну.
Об этом в эфире видеоблога Ланы Шевчук заявил офицер ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы понимаем, что, к сожалению, мы не сможем нормально стоять и держаться только на героизме парней и девчонок на фронте без должного вооружения. Я это не раз и не два проходил на своей шкуре, так сказать, поэтому я это все прекрасно понимаю. И я понимаю, что Европа не сможет полноценно заменить, чтобы там ни говорили представители Германии и так далее, они не смогут полноценно заменить вооружение США. Ну вот действительно здесь очень сложная ситуация, ситуация тревожная, я бы не назвал ее нерешаемой проблемой, но ситуация действительно тревожная…
Тут же проблема не в системах «Пэтриот», проблемы с ракетами к системам «Пэтриот», действительно их мало. Хорошего высокоточного вооружения и в Европе очень мало, и здесь это следующая проблема, которую, я думаю, НАТО должно осознать. НАТО как таковое ни к какой войне глобальной на самом деле не готово вообще», – заявил Прошинский.
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