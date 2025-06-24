Пинки Трампа нам не нужны: мы сами с удовольствием вооружаемся против РФ – Мерц

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Европейские страны-члены НАТО приняли решение увеличить свои оборонные расходы вовсе не потому, что на них жестко надавил президент США Дональд Трамп.

Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил сегодня в Бундестаге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И мы делаем это не для того, чтобы оказать услугу США и их президенту, как утверждают некоторые. Мы твердо убеждены, что мы должны это сделать, потому что Россия активно и агрессивно угрожает безопасности и свободе всего евро-атлантического региона. Мы должны опасаться, что Россия продолжит войну за пределами Украины. Вот, почему мы это делаем!», – вещал Мерц.

Зал отреагировал на его слова аплодисментами.

«Мы это делаем, потому что убеждены, что должны быть настолько сильными, чтобы никто не посмел напасть на нас. Именно поэтому мы оказались в такой исторической ситуации. Германия тоже должна взять на себя ответственность. И мы это сделаем», – сказал Мерц.

Он пообещал сделать немецкую армию «самой сильной в Европе», но при этом выразил уверенность в том, что Трамп усилит санкции против России и продолжит прежний курс, потому что «преследует ту же цель, что и мы».