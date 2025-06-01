Первое официальное заявление по атаке на «стратеги». Угроза новых ударов

Михаил Рябов.  
01.06.2025 19:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1383
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина


Часть участников сегодняшней дроновой атаки на аэродромы в России задержаны, сообщило Минобороны.

«Киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.

В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

Некоторые участники терактов задержаны», – говорится в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Часть участников сегодняшней дроновой атаки на аэродромы в России задержаны, сообщило Минобороны. «Киевским режимом...

Участник СВО военный летчик Алексей Воевода сообщает, что разгоняемые украинскими каналами сведения об уничтожении десятков «стратегов» – фейк.

«Неприятно, но не смертельно.  О каких 40, а тем более 95 самолетах там хохлы вещают, совершено не ясно.  Политически – без сомнений, удар критический», – написал он.

Политолог Марат Баширов предостерегает:

«Наивно думать, что украинские террористы не попробуют организовать вторую волну ударов».

Обозреватель Юрий Баранчик уточняет:

«Нельзя исключать, что следующие удары будут уже по базам подлодок и по немногим нашим (деликатно говоря) промышленным узлам, где могут ремонтировать/строить стратегическую авиацию».

Участник СВО с позывным «Осетин» не скрывает раздражения:

«Сегодня обосрались все службы, абсолютно все (будем говорить как есть, если хотите правды). За 3 года войны на той стороне не было  произведено ни одной такой операции (настолько масштабной)».

Телеведущий Андрей Медведев подбадривает:

«Изюм в 22-м,  Херсон, Крымский мост, крейсер «Москва». Много чего было больного, чёрного, страшного. Казалось, не осилим. Прошли же, двигаемся дальше. Чему-то научились, какие-то уроки не устроили. Потому и бьют туда, где не усвоили. Дальше что? Будем бегать и паниковать? Повода пока не вижу.

Есть потери самолётов. Но оставшихся хватит, чтобы раза три уничтожить бывшую Украину. И для других задач хватит.

Да, мы быстро новые «стратеги» не построим. И медленно их построить тоже задача непростая. Но, возможно, перестанем рисовать презентации и строить начнём уже, наконец».

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить