Первое официальное заявление по атаке на «стратеги». Угроза новых ударов
Часть участников сегодняшней дроновой атаки на аэродромы в России задержаны, сообщило Минобороны.
«Киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены.
В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.
Некоторые участники терактов задержаны», – говорится в сообщении.
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Участник СВО военный летчик Алексей Воевода сообщает, что разгоняемые украинскими каналами сведения об уничтожении десятков «стратегов» – фейк.
«Неприятно, но не смертельно. О каких 40, а тем более 95 самолетах там хохлы вещают, совершено не ясно. Политически – без сомнений, удар критический», – написал он.
Политолог Марат Баширов предостерегает:
«Наивно думать, что украинские террористы не попробуют организовать вторую волну ударов».
Обозреватель Юрий Баранчик уточняет:
«Нельзя исключать, что следующие удары будут уже по базам подлодок и по немногим нашим (деликатно говоря) промышленным узлам, где могут ремонтировать/строить стратегическую авиацию».
Участник СВО с позывным «Осетин» не скрывает раздражения:
«Сегодня обосрались все службы, абсолютно все (будем говорить как есть, если хотите правды). За 3 года войны на той стороне не было произведено ни одной такой операции (настолько масштабной)».
Телеведущий Андрей Медведев подбадривает:
«Изюм в 22-м, Херсон, Крымский мост, крейсер «Москва». Много чего было больного, чёрного, страшного. Казалось, не осилим. Прошли же, двигаемся дальше. Чему-то научились, какие-то уроки не устроили. Потому и бьют туда, где не усвоили. Дальше что? Будем бегать и паниковать? Повода пока не вижу.
Есть потери самолётов. Но оставшихся хватит, чтобы раза три уничтожить бывшую Украину. И для других задач хватит.
Да, мы быстро новые «стратеги» не построим. И медленно их построить тоже задача непростая. Но, возможно, перестанем рисовать презентации и строить начнём уже, наконец».
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