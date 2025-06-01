Первое официальное заявление по атаке на «стратеги». Угроза новых ударов

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Часть участников сегодняшней дроновой атаки на аэродромы в России задержаны, сообщило Минобороны.

«Киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – говорится в сообщении.

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Участник СВО военный летчик Алексей Воевода сообщает, что разгоняемые украинскими каналами сведения об уничтожении десятков «стратегов» – фейк.

«Неприятно, но не смертельно. О каких 40, а тем более 95 самолетах там хохлы вещают, совершено не ясно. Политически – без сомнений, удар критический», – написал он.

Политолог Марат Баширов предостерегает:

«Наивно думать, что украинские террористы не попробуют организовать вторую волну ударов».

Обозреватель Юрий Баранчик уточняет:

«Нельзя исключать, что следующие удары будут уже по базам подлодок и по немногим нашим (деликатно говоря) промышленным узлам, где могут ремонтировать/строить стратегическую авиацию».

Участник СВО с позывным «Осетин» не скрывает раздражения:

«Сегодня обосрались все службы, абсолютно все (будем говорить как есть, если хотите правды). За 3 года войны на той стороне не было произведено ни одной такой операции (настолько масштабной)».

Телеведущий Андрей Медведев подбадривает: