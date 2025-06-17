«Переступите уже через свои амбиции». Молдаване просят оппозицию объединиться и снести антинародную власть

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После кишиневского скандала с избиением полицией участников марша в поддержку семейных ценностей жители страны просят оппозицию объединиться и выступить единой силой против партии власти на осенних парламентских выборах.

Возмущенные расправой над участниками мирного шествия граждане призывают оппозиционных политиков начать действовать.

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Например, блогер, переводчик Марина Айдова называет вялость оппозиции и ее внутренние разборки предательством по отношению к народу.

«Ребята, если у вас не хватит политической мудрости объединиться, вы тем самым предадите свою страну и свой народ. Переступите уже через свои амбиции. Марк Ткачук, Ион Кику, Ион Чебан, Игорь Додон, ситуация дошла до ручки, а вы все бодаетесь друг с другом. Неужели вам не хватит мудрости выступить единым фронтом, а не дробить голоса избирателей?! У вас нет чувства самосохранения и понимания, что отдельно вы все поодиночке проиграете? А дальше будет вот это вот везде, во всех сферах жизни, под лозунгами демократии, инклюзивности и плюрализма», – пишет Айдова в соцсетях, комментируя избиение силовиками священников и родителей с детьми.

За три месяца до выборов на оппозиционном поле вызрели два объединения: политический блок «Альтернатива» и гражданская платформа «За Молдову», которую поддержали Партия социалистов (Игорь Додон), Партия коммунистов (Владимир Воронин), «Сердце Молдовы» (Ирина Влах), «Будущее Молдовы» (Василе Тарлев).

Политолог и один из инициаторов платформы «За Молдову» Дмитрий Чубашенко заявил, что общество ждет от этих политиков сигнала о готовности действовать совместно. Он считает, что главная ответственность за объединение (или необъединение) оппозиции лежит на Воронине – как самом старшем и опытном политике.

«У Воронина остался долг, который он должен вернуть молдавскому обществу. Вольно или невольно — это уже не важно — он оставил после себя в кресле и.о. президента Гимпу, а в парламенте и правительстве — альянсы за евроинтеграцию. Именно с того момента все в Молдове окончательно пошло вразнос», – написал политолог в своем телеграм-канале.

Появление крупного формирования оппозиции витает в воздухе, иначе пропрезидентская партия PAS не нервничала бы так сильно. Политолог Анатолий Дирун отмечает, что власть меняет под себя избирательное законодательство «в реактивном порядке»: речь идет о расширении функций высшего совета безопасности, чтобы без суда лишать партии права участвовать в парламентских выборах, передаче центра «Патриот» по борьбе с дезинформацией в управление президентуры и других инициативах.

«Принимаются страховочные нормы – власть готовится к негативному сценарию. Самая страшная угроза для PAS – создание оппозиционного блока. Повестка команды президента – антироссийская, но серьезных предвыборных тезисов у них нет. Если объединятся социалисты, коммунисты, Тарлев, Влах и остальные в установленные законом сроки и им подставит плечо гражданская платформа «За Молдову», тогда у оппозиции есть возможность разогнать протестную волну. И если оппозиция возьмет под контроль подсчет голосов и получит 35-45 %, это уже будет победа, потому что PAS не сможет формировать единолично правительство», – заявил Дирун в эфире программы «Истина» на телеканале TVC 21.

Социолог Ян Лисневский в том же эфире отметил, что безграмотные политики партии власти сами дают шанс оппозиции проявить себя: например, отправить Избирательный кодекс в Венецианскую комиссию на экспертизу, заручиться поддержкой оппозиционных европейских политиков, которые могут стать наблюдателями на выборах.

«Ошибочно думать, что Европа поддерживает только партию PAS. Сейчас сама Европа реформируется, создается ее новая политика, подержанная Трампом. Мир все равно поменяется: не могут политики с рейтингом 10 % управлять у себя в стране вечно», – сказал он.

По мнению эксперта, «PAS все делает, чтобы оппозиция выиграла, но оппозиция пока делает все, чтобы PAS осталась у власти».