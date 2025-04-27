Перехитрить Трампа: Макрон обьявил, что Украина якобы готова к безоговорочному прекращению огня

France24 сообщает, что Украина якобы готова к безоговорочному прекращению огня. Об этом заявил агентству президент Франции Эммануэль Макрон по итогам своего вчерашнего «очень позитивного» обмена мнениями с Владимиром Зеленским уже после отлета Дональда Трампа из Ватикана, где американский лидер имел одну непродолжительную пятнадцатиминутную встречу с Зеленским, о которой уже сообщал «ПолитНавигатор».

Интересно, что первоначально встреча предполагалась ы формате трех, однако в последний момент Трамп распоряжился убрать стул, на который собирался сесть Макрон.

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По словам Макрона, так называемая «коалиция желающих», возглавляемая Францией и Великобританией, будет продолжать работу над достижением этой цели ( то есть, прекращения огня на Украине – ПН), а также над установлением прочного мира на Украине.

«Положить конец войне на Украине. Это цель, которую мы разделяем с президентом (Дональдом) Трампом», — написал Макрон в посте на платформе X. «Украина готова к безоговорочному прекращению огня. Президент Зеленский повторил это мне сегодня. Он хотел бы работать с американцами и европейцами, чтобы это стало реальностью».

В свою очередь, премьер-министр Джорджа Мелони после встречи с Владимиром Зеленским в Риме заявила, что Италия ожидает от России «конкретных знаков готовности к мирному урегулированию на Украине».

Как отмечает France24, Мелони, которая встретилась с Зеленским после похорон Папы Франциска, подчеркнула «необходимость немедленного и безусловного прекращения огня, а также конкретных обязательств Москвы по началу мирного процесса».

Ранее Кремль, устами помощника президента РФ Юрия Ушакова заявил о «сближении позиций» с США по завершению войны в Украине и другим вопросам в ходе «полезной» трехчасовой встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москве.

Сам Владимир Путин заявил Уиткоффу о готовности России к переговорам с Украиной без выдвижения каких-либо предварительных условий. Дональд Трамп при этом, уверяет, что большинство пунктов соглашения по Украине согласовано, а Москва и Киев находятся в непосредственной близости к заключению сделки. Он также подчеркнул необходимость проведения встречи на «очень высоком уровне».

Правда, уже после окончания похорон Папы Франциска появился пост Трампа в соцсети truth social с угрозами вторичных санкций в адрес РФ, на который немедленно откликнулся республиканский «ястреб» -сенатор Линдси Грэм, заявивший Трампу, что его с соавторами законопроект о санкциях ждет хода в Конгрессе.

Пока наблюдатели за политическим процессом гадают, что стоит за этим сигналом от Трампа. Так, по мнению российского политолога Максима Жарова, причиной угроз Трампа «вторичными санкциями» в адрес России стала не 15-минутная встреча с Зеленским на похоронах папы римского Франциска, как это интерпретировали многие западные и украинские медиа, а «имеющая глубокие корни зависимость Трампа от работающих против него мейнстримных СМИ».

«Сам пост Трампа в truth social, где содержатся угрозы в адрес России, начинается как ответ The New York Times. Большая часть текста — это именно полемика с журналистами NYT, и именно в угоду этим неподконтрольным Белому дому журналистам Трампом в конце сделаны угрозы адрес России. Это очень важный нюанс и его стоит иметь ввиду, оценивая все манёвры Трампа в переговорном треке по Украине. И скорее всего, именно осознание своей уязвимости перед мейнстримными СМИ накануне 100 дней своего второго срока заставило Трампа отказаться от «перфоманса» на похоронах папы и максимально сократить свой график встреч во время пребывания в Риме».

Что до комментария Пескова о том, что Путин «уже неоднократно говорил» о готовности Кремля к переговорам с Киевом «без предварительных условий», то его, по мнению Жарова, также стоит рассматривать вне контекста встреч Трампа, Зеленского, Макрона и Стармера в Риме. Политолог также уверен, что это «явно отголосок непрямого диалога между Уиткоффом и Трампом по итогам его встречи с Путиным».

«Возможно, в Кремле Уиткоффу действительно было сказано «сначала вы подписываете «ресурсную сделку» с Киевом, а уже потом мы начинаем говорить с ним о прекращении огня». После чего и появился пост Трампа к требованием к Зеленскому «немедленно» эту сделку заключить». А Кремль устами Пескова как бы снимает это своё требование в силу его невыполнимости. Поскольку, как видно из поведения Трампа, ничего кроме угроз Киеву и Москве через свои соцсети, он накануне своих 100 дней второго срока предпринять пока не в состоянии», – резюмировал Жаров.

Тем временем, обмены взаимными ударами по инфраструктуре по обе стороны линии фронта продолжаются. У Зеленского явно испытывают терпение Трампа на прочность, полагая, что в его арсенале воздействия на Киев нет ничего больше, чем словесные угрозы.