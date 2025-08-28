Партнеры склоняют нас к сдаче территорий – экс-посол Украины в США

Анатолий Лапин.  
28.08.2025 09:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 4704
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Западные партнеры Украины постоянно зондируют ее на предмет уступок России. Вполне вероятно, что несмотря на браваду украинского руководства, его все-таки заставят выполнять требования РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные партнеры Украины постоянно зондируют ее на предмет уступок России. Вполне вероятно, что несмотря...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия настаивает на постоянном разоруженном нейтралитете Украины. Мы это не обсуждаем – президент один раз сказал, что у нас только цель членства в НАТО и все. А потом в последний момент, увидите, нам могут это навязать. Потому что люди, которые занимаются в переговорном процессе, именно наши партнеры в Европе, они на самом деле уже зондируют почву, спрашивают, насколько украинское общество согласится на приказы отойти и отдать Донецкую область.

Это конкретные вопросы – спрашивают, будет ли воспринято, как вы закрепите нейтралитет, каким образом? Или это из-за международных каких-то актов, или внутренних. Об этом пишут американские СМИ, европейские. Мы не то, что должны обсуждать этот вопрос. Мы должны понять, насколько крепка позиция и неизменна нашей переговорной делегации», – заявил Чалый.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить