Партнеры склоняют нас к сдаче территорий – экс-посол Украины в США

Западные партнеры Украины постоянно зондируют ее на предмет уступок России. Вполне вероятно, что несмотря на браваду украинского руководства, его все-таки заставят выполнять требования РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия настаивает на постоянном разоруженном нейтралитете Украины. Мы это не обсуждаем – президент один раз сказал, что у нас только цель членства в НАТО и все. А потом в последний момент, увидите, нам могут это навязать. Потому что люди, которые занимаются в переговорном процессе, именно наши партнеры в Европе, они на самом деле уже зондируют почву, спрашивают, насколько украинское общество согласится на приказы отойти и отдать Донецкую область.

Это конкретные вопросы – спрашивают, будет ли воспринято, как вы закрепите нейтралитет, каким образом? Или это из-за международных каких-то актов, или внутренних. Об этом пишут американские СМИ, европейские. Мы не то, что должны обсуждать этот вопрос. Мы должны понять, насколько крепка позиция и неизменна нашей переговорной делегации», – заявил Чалый.