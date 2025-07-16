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Парламент Франции никак не может решиться разрешить конфисковать российские резервы в своих банках.

Об этом глава комитета по международным делам Национального собрания Франции Бруно Фукс сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти дебаты идут очень-очень активно. Мы обсуждаем это месяцы и месяцы. Я думаю, мы гораздо ближе к изъятию собственности и активов с точки зрения общественного мнения, которое сейчас в Европе готово, чтобы забрать собственность. Есть прогресс. Два-три месяца назад это было не так. Это типично для Европы. Но сейчас гораздо больше говорят, что мы должны забрать и использовать все активы и всю российскую собственность», – сказал Фукс.

Он считает, что владельца «Телеграма» Павла Дурова нужно арестовать и сожалеет, что он заключил сделку с французским судом.