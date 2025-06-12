Патриотизм – это не бездумное выкрикивание лозунгов и скандирование пропагандистских речевок, как это стало модно у некоторых наших свихнувшихся, оболваненных лживой пропагандой, «соседей». Любовь к Отчизне – это, прежде всего, знание ее истории и истоков, способность критически мыслить, отбрасывая шелуху исторических вымыслов и политически мотивированных небылиц.

Болгарский паренек Александр Маджаров оказался среди участников конкурса «Расскажи миру о своей Родине», представив работу «Болгария и Россия – сестры навек».

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Удивительно, что при всей антироссийской истерии развернутой сейчас местными политиками в Болгарии, у парня из болгарского города Шумен, нашлись добрые слова и о нашей стране.

«Моя родная страна – Болгария, и её история неразрывно связана с Россией. Одним из самых значимых событий, повлиявших на судьбу Болгарии, стала Русско-турецкая война 1877–1878 годов. Именно благодаря этой войне Болгария обрела свою независимость после почти 500 лет османского владычества. Памятники, посвящённые этим событиям, – это не просто каменные сооружения. Это символы благодарности, напоминание о героизме русских и болгарских воинов, сражавшихся бок о бок за свободу Болгарии. Такие места, как Шипка, Плевна и другие мемориалы, хранят память о той великой жертве, принесённой ради будущего нашей страны. Эта тема важна, потому что показывает не только историческую правду, но и глубинные культурные и духовные связи между Болгарией и Россией. Она напоминает о дружбе и взаимопомощи, которые пережили века».

Свой комментарий к конкурсной работе Александра Маджарова, дала председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова.