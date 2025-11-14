«Паразиты без чувства совести!» – иноагент Каспаров набросился на коллег-либералов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беглые российские либералы уверены, что страны Запада должны оплачивать их русофобию.

Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как вы оцениваете решение ЕС о запрете выдачи мультивиз ля граждан РФ?», – спросил ведущий.

«У Евросоюза отсутствует последовательная политика. Эти 19 пакетов санкций – это зачастую просто имитация активности. Вопрос ведь не в том, есть мультивизы или нет, это их право. Нужно кардинально решать вопрос. Во время войны не должно быть такого, чтобы ездить туда-сюда. Но тем, кто хочет уехать, надо дать такую возможность. Позорная политика ЕС, который до сих пор не может решить вопрос с теми, кто хочет уехать», – возмущался Каспаров.