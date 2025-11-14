«Паразиты без чувства совести!» – иноагент Каспаров набросился на коллег-либералов
Беглые российские либералы уверены, что страны Запада должны оплачивать их русофобию.
Об этом на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России» заявил бежавший на Запад бывший шахматист, а ныне предатель-иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Как вы оцениваете решение ЕС о запрете выдачи мультивиз ля граждан РФ?», – спросил ведущий.
«У Евросоюза отсутствует последовательная политика. Эти 19 пакетов санкций – это зачастую просто имитация активности.
Вопрос ведь не в том, есть мультивизы или нет, это их право. Нужно кардинально решать вопрос. Во время войны не должно быть такого, чтобы ездить туда-сюда. Но тем, кто хочет уехать, надо дать такую возможность. Позорная политика ЕС, который до сих пор не может решить вопрос с теми, кто хочет уехать», – возмущался Каспаров.
«Это их право, принять такое решение. Но реакция российской либеральной общественности показательная. Я читаю жалобы: «У меня [в России] осталась бабушка, которая теперь не может приехать».
Я сочувствую семье, у которой там бабушка есть. Но писать это, когда на Украину каждый день летят сотни дронов и ракет, и убивают людей – это абсолютная потеря моральных ориентиров.
Я понимаю, что неприятно, но Россия – страна-агрессор, совершающая военные преступления каждую минуту. И требовать дополнительных привилегий для граждан этой страны – неправильно!
Но истерическая реакция, люди считают, что Европа им должна. На самом деле, это такая форма паразитизма. Нужно сказать спасибо за то, что вообще принимают!», – вещал обладатель американского гражданства.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: