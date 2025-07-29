Пациент Трамп сделал громкое заявление. Эксперты сомневаются – что в адрес Кремля

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Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление, дескать рестрикции против РФ после истечения срока «ультиматума по Украине» могут включать санкции, пошлины «и что-то другое».

Об этом американский президент заявил журналистам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Трамп подчеркнул, что 10-дневный отсчет крайнего срока для достижения прекращения огня на Украине «начинается сегодня». Он заявил о намерении ввести импортные пошлины в случае «отсутствия сделки по Украине, но не уверен, подействуют ли они на Россию».

Трамп также подчеркнул, что его «не волнует» реакция сырьевых рынков на возможное введение рестрикций в отношении РФ, дескать, «если на рынке на фоне ограничений будут сбои, США увеличат объемы добычи нефти».

Журналистка Полина Реутова обращает внимание на то, что интересна не столько новость, сколько то, как она звучит.

«Пациент Белого дурдома демонстрируют прямом эфире острые симптомы: утром вещает одно, вечером другое, ночью третье, на следующий день — опять всё наоборот. То грозит ядерным ударом по Кремлю, то сокрушается, что с ним никто не хочет говорить… Становится очевидным: Москва попросту отказывается участвовать в этом спектакле. Просто потому, что иметь дела с Трамповым сегодня — это всё равно что обсуждать что-либо с наркоманом из Киева. Оба два фигуранта для Кремля стали символически равновеликими», – отмечает Реутова.

Политолог Максим Жаров считает, что этот сигнал вообще не Кремлю адресован.

«Впечатление, что Трамп чего-то ждёт по Украине, своего плана действий по завершению конфликта у него как не было, так и нет. И это предоставляет игрокам в ранге «третьей силы» (Лондон) карт-бланш на эти 10 суток. Так что в такой конфигурации Кремлю совершенно не зачем хоть как-то отвечать Трампу. Что Кремль и демонстрирует», – пишет эксперт на своём тг-канале.

Экономический обозреватель Иван Лизан считает, что «ультиматум» Трампа адресован «скорее Индии, чем Китаю и России».

«Поэтому Нью-Дели предстоит в очередной раз сдать экзамен на способность проводить суверенную политику. В предыдущие годы власти Индии со сдачей этого экзамена справлялись. Не вижу причин сомневаться в их готовности к новому экзамену», – комментирует эксперт.

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание, как «нефть рванула вверх» из-за одних только обещаний Трампа.