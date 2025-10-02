Ответственность за продолжение войны лежит полностью на Европе – Путин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вместо стремления прекратить войну на Украине и найти компромисс, большинство стран-членов ЕС занимаются только эскалацией.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинская трагедия – это боль и для украинцев, и для русских. Для всех нас. Те, кто поощрял, подначивал, вооружал Украину, науськивал её на Россию, десятилетиями взращивал там национализм и оголтелый фашизм, плевать хотели не только на российские интересы, но и на украинские. Им не жалко этого народа, для глобалистов на Западе и их прислуги в Киеве – это расходный материал», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что решение конфликта должно быть коллективным, и главное слово – принадлежать государствам региона.