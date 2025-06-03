Ответ России на операцию «Паутина» неизбежен – укро-политолог

Анатолий Лапин.  
03.06.2025 15:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия неизбежно ответит на удары дронами по своим аэродромам со стратегической авиацией, поэтому украинцам нужно внимательнее относиться к сигналам воздушной тревоги.

Об этом в эфире видеоблога Politekа заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия неизбежно ответит на удары дронами по своим аэродромам со стратегической авиацией, поэтому украинцам...

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«Не думаю, что прилетит «Орешник» или, как в воскресенье испугались, ударят ядерным оружием. Думаю, этого не будет. А вот то, что будут массированные удары баллистикой и дронами, то есть в большом количестве – ну да…

Я не люблю кричать «волки, волки», но вот в эти дни надо быть внимательными к сигналам воздушной тревоги – не важно – днем, вечером.

Прилететь может и по Киеву, и по другим городам, тем более вот это все продолжается – тяжелая ночь в Чернигове, с утра по Сумам, по Одессе, Николаеву. По Николаеву впервые, судя по всему, прилетел «Кинжал», там город без света сидит. Поэтому ответ российской стороны на операцию «Паутина» неизбежен», – заявил Золотарев.

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