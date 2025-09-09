Отставка правительства Франции – напёрстничество Макрона. Как это повлияет на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во Франции потерял вотум доверия премьер Франсуа Байру, при котором, несмотря на проблемы в экономике, Париж продолжал накачивать Украину оружием и строить планы ввода контингента.

О том, как это повлияет на российско-украинский конфликт, «ПолитНавигатору» рассказал живущий во Франции политолог Олег Нестеренко.

Сначала справочная информация. То, что называется «вотумом доверия», – это обязательство правительства нести ответственность перед Национальной ассамблеей (парламентом).

Обязательство может быть реализовано в трёх сценариях.

Первый: в момент номинации премьер-министр представляет свою программу.

Второй: премьер-министр представляет свою программу на голосование в любой момент в течение срока своих полномочий.

Третий: депутаты могут сами призвать премьера для прохождения его программы через процедуру вотума доверия.

Франсуа Байру не выставлял программу на вотум доверия после своей номинации на пост премьера, но теперь пожелал, чтобы депутаты утвердили его бюджетную траекторию.

Нужно понимать, что в исторической практике это голосование часто заканчивается положительно, так как действующие правительства зачастую имеют большинство в парламенте. В отсутствие гарантированного большинства в поддержку премьер-министры избегают этой процедуры.

Сегодня же правительство Байру имеет популярность во Франции менее 20%.

Почему же он пошёл на этот шаг?

Это можно расценивать как политическое самоубийство, во всяком случае на ближайший период его политической жизни.

Но речь вовсе не идет о глупости или наивности данного персонажа. Реальность заключается в том, что проводимая последние 9 месяцев политика Байру крайне непопулярна как в глазах подавляющего большинства избирателей, так и большинства депутатов Нацассамблеи.

Таким образом, он осознавал, что ему не только не позволят реализовать его политические намерения, но и, с крайне высокой вероятностью, призовут к представлению последних на голосование парламента, за которым последует позорное изгнание из власти.

То есть, речь идёт далеко не о глупости либо наивности, а о желании уйти красиво.

Вторая дополнительная причина самоликвидации правительства – это предстоящие в ближайшие дни (10, 15 и 17 сентября) антиправительственные и антипрезидентские манифестации национального масштаба. Сегодня, 9 сентября, согласно статье 50 конституции, премьер-министр обязан подать президенту прошение об отставке правительства. В ближайшие дни будет назначен новый премьер-министр.

Данной стратагемой Эмманюэль Макрон, который не первый год играет в политическое напёрстничество, желает отвести внимание от созданных и создаваемых им проблем Франции и тем самым ослабить сопротивление и утихомирить народ, чтобы дотянуть своё президентство хоть тушкой, хоть чучелом, до конца мандата, который истекает в апреле 2027 года, что увеличит его шансы на восхождение на европейский пьедестал на смену Урсуле фон дер Ляйен, о чем он мечтает не первый год и на чем основывается практически вся его международная политика последних лет, идущая вразрез национальным интересам страны.

В скобках можно упомянуть, что с момента основания Пятой республики в 1958 году всего лишь два правительства пали в результате вынесения им вотума недоверия: правительство Жоржа Помпиду в 1962 году и правительство Мишеля Барнье в 2024 году. Падение двух правительств Макрона два года подряд – это исторический прецедент, свидетельствующий как о политическом хаосе, который творится во Франции, так и о глубоко антинародной политике Макрона и его подручных, популярность которых на сегодня находится в пределах 15-20 процентов.

Как повлияет смена премьер-министра и правительства Франции на события на Украине?

Практически никак. Кто бы ни был назначен во власть в ближайшие дни, он не будет резко отличаться от своего предшественника в вопросе конфликта на Украине и отношений с Россией. Пара политиков, которые могли бы внести серьёзные изменения в данной проблематике, на французской политической арене занимают, к сожалению, лишь маргинальные позиции.