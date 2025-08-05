Ненависть украинцев к ТЦК продолжает бить рекорды. Они уже берут приступами стадионы с захваченными рекрутами. А что творится внутри самих ТЦК? Тема, табуированная в Укрорейхе.

Но нам удалось пообщаться с парнем, недавно слинявшим оттуда. Юрий, 27 лет. Остался в Германии, приехав в командировку. Боится экстрадиции, после чего его могут судить и отправить на ноль. В Киеве осталась мать.

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Он прослужил 2 года в Святошинском ТЦК столицы, куда попал по окончании юрфака.

Систему работы описывает так.

Обязанности: уведомления граждан о мобилизации и военных сборах; проверка документов и актуальности информации о работе и месте проживания; вручение повесток в любом месте; фиксация процесса вручения повесток; направление на фронт; подготовка документов для учета.

Юрий вначале занимался подготовкой, потом – фиксацией.

Попал туда благодаря дяде – ветерану ВСУ. Дядька дружил с военкомом, и тот пристроил хлопца на теплое местечко. Бесплатно. Хотя уже тогда штаты заполнялись за взятки. Цены – до $ 1 тыс. Они подскочили после принятия драконовского мобзакона весной 2024-го. И теперь, по словам Юрия, плата за вакансию достигает $ 10-15 тыс. Что же касается ветеранов, они вроде бы сразу не платят. Рассчитываются потом, когда занимаются поборами. По плану.

«Многие после ранений, – говорит Юрий. – Можете представить себе их менталитет. Считают, что все остальные тоже должны через это пройти. Злобствуют не только на уклонистов, но и на коллег, не бывших на передке. Столько среди них злобных психопатов…».

Стали цепляться и к нему. Произошло это после того, как сменился начальник. Тыловик, как и большинство из них. Захотел на его место взять свою сестру. Поэтому решил цепляться ко всему.

Сначала Юрий занимался графиками сверки с организациями списков учета. Однако его включили в патруль. В ночные смены: ТЦК работали круглосуточно. Разъезжали по городу вместе с полицаями. Для болезненного парня это было тяжело. Но он старался выдерживать. Потом ночные смены отменили, и ему поручили вести фиксации. А перед этим начальник вызвал и поставил условие: или плати «десятку» баксов, или отправишься на фронт. Когда парень сказал, что у него таких денег нет, «смилостивился»: разрешил рассрочку. С выполнением плана не только по задержаниям, но и по взяткам. Взятки велел передавать себе до погашения долга.

«Зарплата у меня была $ 400, – говорит Юрий. – Взяток я никогда не брал и не умел. А патрульные мордовороты уже за первые месяцы работы тачек себе накупили. Он меня, значит, к ним в качестве подмастерья и подкинул. И потом такая мерзость началась…».

Он был свидетелем многих незаконных задержаний. Все фиксировал на боди-камеру, после чего шеф фиксацию стирал.

Вначале патрулю планировалось вручать 5 повесток в день. Потом – 20. И столько же пойманных. А шефу в день приносить не менее $ 100. Раз в месяц – $ 5000. Он совещания проводил: как высмотреть явно богатого «клиента», запугать и вытрясти требуемое. По соцсетям раскидали сообщения о том, что призывникам лучше всего иметь с собой значительные суммы денег. И указали тарифы: за освобождение на месте – $ 400, из ТЦК до оформления – $ 4 тыс., после оформления и помещения в изолятор – от $ 15 тыс.

Какое-то время Юрий с этим смирялся и старался исправно носить мзду. Но однажды стерпеть не смог. Подельники схватили на улице человека, шедшего с женой и детской коляской. Стали его избивать и тащить в машину, а жена упала в обморок. Ребенок закричал. Но они тащили жертву. И тогда Юрий накинулся на них и начал драться. Его вкинули в бус и умчались. По дороге отметелили.

На следующий день шеф сказал, что после командировки отправит Юрия на фронт. А пока он ехал в Европу с группой, для пояснения натовцам, как ведутся воинский учет, графики и т.д.