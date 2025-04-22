Отказ от Антироссии автоматически возвращает Украину в лоно Русского мира

Анатолий Лапин.  
22.04.2025 11:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Военные действия на Украине не могут завершиться, пока не будут устранены первопричины конфликта.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные действия на Украине не могут завершиться, пока не будут устранены первопричины конфликта. Об...

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«Война не может закончиться, пока не устранены причины ее породившие. Фундаментальные причины этого конфликта ни один из на данный момент обсуждаемых планов не устраняет. Ладно, там план Трампа условный не устраняет фундаментальных причин конфликта, так даже июнь 24-го года от Москвы причин конфликта не устраняет. Он ставит в Москву более выгодное положение, он дает ей более удобные позиции, зафиксирует определенные успехи, но не решает структурные проблемы. Структурная проблема — то, что есть ли будущее у Украины как АнтиРоссии. Это структурная проблема.

Исторический ответ однозначен — нет. Этот процесс может занять десятилетия, может быть даже столетия, но пока Украина остается АнтиРоссией, а трагедия состоит в том, то что Украины на данный момент невозможно, потому что если Украина перестает быть АнтиРоссией, то как справедливо отмечают здесь самые страшные не симпатичные мне люди – украинские националисты, гравитационное поле русской культуры и русского языка действительно притянет Украину. Условно называйте это евразийский лагерь, называйте это русский лагерь, но она потеряет вот эту ключевую украинскость, которая так дорога украинскому национализму», – заявил Щелин.

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