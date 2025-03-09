От Тимошенко до Арестовича: на Украине выстроилась очередь желающих стать «любимой женой» Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

К властям США выстроилась целая очередь украинских политиков, предлагающих свои услуги в качестве альтернативы Владимиру Зеленскому. Однако против Вашингтона выступает наиболее рейтинговый Валерий Залужный, числящийся послом в Лондоне.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Ведут переговоры в США с окружением Трампа относительно того, насколько они готовы включиться в процесс мирного урегулирования. Необходимо или нет проводить выборы. В отношении того, что в Украине есть альтернативные центры власти и силы, которые могут быть более послушные и чувствительные к американским требованиям. Эту информацию подтвердили источники и в окружении и Порошенко, и Тимошенко. Действительно, сегодня выстроилась огромная очередь к Трампу разных украинских политиков, которые говорят: «Я могу, я могу, я буду вас слушаться, я буду принимать ваши требования». Не только Порошенко и Тимошенко, но и Разумков, и Арестович, и руководство парламента отдельно, и Арахамия – много фигур, которые могут потенциально рассматриваться в качестве «новой любимой жены» администрации Трампа. Таким рассматривается и Залужный. Но будет ли рассматриваться дальше – вопрос. Потому что, выступая в Лондоне, Залужный заявил, что «США присоединяются к оси зла и разрушают мировой порядок»… Такое заявление вряд ли понравится в Белом Доме. Залужный и раньше рассматривался как британская ставка», – сказал Бортник.

Он обратил внимание, что в Киеве продолжают штамповаться итоги «соцопросов», где утверждается, будто рейтинги Зеленского растут после ссоры с Трампом.