От Тимошенко до Арестовича: на Украине выстроилась очередь желающих стать «любимой женой» Трампа

Михаил Рябов.  
09.03.2025 19:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


К властям США выстроилась целая очередь украинских политиков, предлагающих свои услуги в качестве альтернативы Владимиру Зеленскому. Однако против Вашингтона выступает наиболее рейтинговый Валерий Залужный, числящийся послом в Лондоне.

Об этом в своем видеоблоге рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К властям США выстроилась целая очередь украинских политиков, предлагающих свои услуги в качестве альтернативы...

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«Ведут переговоры в США с окружением Трампа относительно того, насколько они готовы включиться в процесс мирного урегулирования. Необходимо или нет проводить выборы. В отношении того, что в Украине есть альтернативные центры власти и силы, которые могут быть более послушные и чувствительные к американским требованиям.

Эту информацию подтвердили источники и в окружении и Порошенко, и Тимошенко. Действительно, сегодня выстроилась огромная очередь к Трампу разных украинских политиков, которые говорят: «Я могу, я могу, я буду вас слушаться, я буду принимать ваши требования». Не только Порошенко и Тимошенко, но и Разумков, и Арестович, и руководство парламента отдельно, и Арахамия – много фигур, которые могут потенциально рассматриваться в качестве «новой любимой жены» администрации Трампа.

Таким рассматривается и Залужный. Но будет ли рассматриваться дальше – вопрос. Потому что, выступая в Лондоне, Залужный заявил, что «США присоединяются к оси зла и разрушают мировой порядок»… Такое заявление вряд ли понравится в Белом Доме. Залужный и раньше рассматривался как британская ставка», – сказал Бортник.

Он обратил внимание, что в Киеве продолжают штамповаться итоги «соцопросов», где утверждается, будто рейтинги Зеленского растут после ссоры с Трампом.

«Власть пытается доказать, что она безальтернативна для переговоров и управления Украиной», – пояснил Бортик.

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