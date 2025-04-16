«Осточертели разговоры об Украине»: экс-глава МИД Украины раскрыл секрет дипломатической встречи
Украина больше не интересна не только США, но и другим странам мира.
Об этом в эфире видеоблога «Украинского кризисного центра» заявил бывший замглавы Администрации президента Украины и экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я когда-то получил очень интересный урок, когда сидел с нашими коллегами-дипломатами за столом в одном очень достойном британском научном учреждении, и мы говорили об украинской трагедии, о том, что, насколько это неожиданно Европе. Это был дружественный посол одной дружественной, подчеркиваю, дружественной арабской страны. И он сказал, взяв слово: «Знаете, насколько вы мне осточертели все с вашими разговорами об Украине. Вы не замечаете трагедии, которые происходят по всему миру. А я вам скажу, почему. Потому что это война белых людей»…
Мы все еще верим, что мы играем какую-то значительную роль и имеем тенденцию преувеличивать эту трагедию, которая происходит в Украине. И веря, что она играет такую важную критическую роль, что на ее решение должна поступить помощь ото всех. И это наша ключевая ошибка, которую мы не понимаем в отношениях с Соединенными Штатами. Мы не можем просто себе втоптать в голову, что они теряют интерес к нам, что им не до нас, мы им неинтересны», – заявил Пристайко.
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