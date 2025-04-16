«Осточертели разговоры об Украине»: экс-глава МИД Украины раскрыл секрет дипломатической встречи

Украина больше не интересна не только США, но и другим странам мира.

Об этом в эфире видеоблога «Украинского кризисного центра» заявил бывший замглавы Администрации президента Украины и экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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