«Остаёмся с Путиным один на один. Это могут быть последние часы Европы» – экс-глава МИД Литвы

Или Европа осознает, что остаётся с Украиной без поддержки США в конфликте с Россией, и сделает всё для своей защиты, или погибнет.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это беспрецедентное время. У Европы очень долгая история отношений с США, мы были союзниками столько, сколько себя помним. Было много войн и конфликтов в мире, где мы стояли плечом к плечу. Поэтому представить, что в один день США и Россия будут голосовать в ООН вместе против Европы и Украины – это казалось невозможным. Это абсолютно новое время! Наибольшая проблема сейчас в том, что у нас нет много времени, чтобы подготовиться к этой новой реальности. Ежедневно мы узнаём что-то новое, и мы должны быть ко всему этому готовы», – рассуждал он.

«Поэтому главное, что я обозначу на этом этапе, и это мой совет и европейцам, и украинцам – мы должны принять, что мы теперь одни в этом. Европа и Украина сами против Путина… Мы, Украина и Европа, должны быть готовы бороться без США… Конкретно сейчас Европа должна показать, что способна защитить и Украину, и себя. Или Европа может прекратить своё существование», – предупредил Ландсбергис.