Осознают даже в Киеве: Сначала условия капитуляции – потом встреча с Путиным

Вряд ли будет реализовано пожелание Дональда Трампа о двухсторонней встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина в ближайшие дни.

«Я думаю, что всё-таки в ближайшую неделю вероятность этой встречи незначительна, но в будущем она будет расти. И, условно говоря, вероятность этой встречи в сентябре, в октябре достаточно высокая», – заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире видеоблога, который ведет экономист Бинай Синх.

Бортник считает, что Кремль может согласиться на встречу с руководством Украины только после того, как будет определено, на какие уступки идёт Киев. Зеленский колеблется, ведь это чревато взрывом недовольства националистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Без базовых договорённостей Путин может не захотеть встречаться с Зеленским. Он может согласиться только на трёхстороннюю встречу с Зеленским и Трампом. Это легче для Путина.

А вот эти базовые договорённости будут требовать уже конкретных уступок, связанных с разделом зон влияния, решением вопроса гарантий безопасности, экономических вопросов, вопросов контроля над территориями и их признание или не признание, то есть конкретных практических шагов, которые могут быть в свою очередь триггерами сложных внутренних политических процессов, в первую очередь для Украины», – подчеркнул Бортник.