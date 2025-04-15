«Оснащены лучше, чем солдаты»: в Киеве требуют отправить погранцов на передовую

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Западная граница Украины оборудована и защищена лучше, чем передовая на линии фронта.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все границы надо охранять. Но мне кажется, столько средств сейчас привлечено к охране западной границы – дроны, которые по несколько тысяч долларов стоят. Прекрасная техника, автомобили, военнослужащие. Мне кажется, что таких сил очень не хватает где-нибудь в Сумской области. Я понимаю, что государство пытается сказать, что нельзя удирать из-за страны, нельзя незаконно пересекать границу. Но впечатление, что западная граница сильнее восточной. Лучше оборудована, лучше вооружена. Такого не должно быть», – сказал Бортник.