«Оснащены лучше, чем солдаты»: в Киеве требуют отправить погранцов на передовую
Западная граница Украины оборудована и защищена лучше, чем передовая на линии фронта.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Все границы надо охранять. Но мне кажется, столько средств сейчас привлечено к охране западной границы – дроны, которые по несколько тысяч долларов стоят. Прекрасная техника, автомобили, военнослужащие.
Мне кажется, что таких сил очень не хватает где-нибудь в Сумской области. Я понимаю, что государство пытается сказать, что нельзя удирать из-за страны, нельзя незаконно пересекать границу. Но впечатление, что западная граница сильнее восточной. Лучше оборудована, лучше вооружена. Такого не должно быть», – сказал Бортник.
«Все равно те люди, которые пытаются сбежать из Украины, мужчины, они нарушают закон, безусловно. Но каков из него солдат?
Извините, как коррупционная груша, он еще может служить. Ну хотя те, у которых есть хорошие деньги, они выйдут красиво. Но что-то вытрясти из этого человека еще можно. Как солдат, он с вероятностью 90% дезертир. Только после того, как на него потратят деньги, ресурсы, обучение, оденут его, вооружат», – возмущался политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: