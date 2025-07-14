Ось Анкара – Баку – Ереван грозит взорвать подбрюшье России

Турция формирует в подбрюшье России пояс из своих союзников, пытаясь воссоздать Великий Туран, что рискует обернуться для РФ серьезные проблемы.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Армении есть такая очень хорошая фигура, как Пашинян. Он однозначно ведет прозападный курс и всеми силами раскачивает ОДКБ – пока все идет успешно. Есть многовекторный Алиев, который ведет многовекторную политику Азербайджана и совершенно спокойно меджлис Азербайджана санкционировал развертывание еще в 20-м году турецкой военной базы. Очень красивая картина вырисовывается.

Анкара, которая рвется построить великий Тюркостан, бывший Туран, уже получила точку опоры в лице Азербайджана и есть точка, которая тяготеет к Азербайджану и Турции – это Пашинян, который активно налаживает отношения. Он сдал Азербайджану Нагорный Карабах…

То есть просто просится ось Анкара-Ереван-Баку. Если удается ее построить, удар будет идти и с черноморского направления, и с кавказского, и там можно будет взорвать весь Северный Кавказ. А через Азербайджан и далее – многовекторный Казахстан, Киргизию выйти дальше, инициировать там всевозможные беспорядки, волнения. Вот вам конфликт, намного более масштабный, чем то, что имеет место быть на Украине», – заявил Сивков.