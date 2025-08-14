Орбан: Украина представляет для Венгрии военную угрозу

Анатолий Лапин.  
14.08.2025 08:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2259
 
Венгрия, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Война на Украине и диктат Брюсселя представляют наибольшие угрозы для Венгрии.

Об этом в интервью американской журналистке Мариссе Стрейт заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы живем в особенно опасное время по двум причинам. Первая – это Украина, там идет война. Когда в соседней стране идет война, это всегда опасно. Плюс эта война – не просто война между Украиной и Россией, это опосредованная война Запада с русскими, а мы принадлежим к Западу, так что становится все опаснее и опаснее.

Другая опасность исходит из Брюсселя. Сейчас в Брюсселе хотят создать Соединенные Штаты Европы, своего рода империю. Некоторым странам это нравится, некоторым нет. Мы принадлежим к сторонникам суверенитета, нам это не нравится. Нам не нравится брюссельская централизованная бюрократия, центр новой империи, которая диктует нам, как жить в Венгрии. Брюссель – своего рода сверхдержава в ЕС, выдвигает нам ультиматум, а Украина, которая является марионеткой Запада, представляет для нас военную угрозу», – заявил Орбан.

