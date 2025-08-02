Оптимизм в Москве: Румыны из Бухареста и Кишинева не смогут захватить Приднестровье

Михаил Рябов.  
02.08.2025 20:14
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Молдова, Приднестровье, Румыния, Украина


Состояние вооруженных сил Румынии и Молдовы не позволяет врагам России надеяться на стремительный захват Приднестровья.

Об этом на канале «Ваши новости» рассказал российский военный эксперт Алексей Рамм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Состояние вооруженных сил Румынии и Молдовы не позволяет врагам России надеяться на стремительный захват...

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«Если бы такая возможность была, Румыния с Молдавией при поддержке Украины уже давно бы это сделали. Но состояние вооруженных сил Молдавии и Румынии такое, что отмобилизованная армия ПМР пинками выгонит. Они абсолютно небоеспособны.

Киев несколько раз подступался. У Киева всегда была авантюра – game changer – провести какую-то операцию, которая бы изменила расклад сил. В 2024 году они носились с возможным вторжением в Белоруссию, создали группировку, кончилось тем, что прилетели китайцы, и украинцы попустились.

И такая же точка была ПМР. Уже и Санду приезжала, и новый президент Румынии. Но Киев понимает, что, скорее всего, его союзники закончатся быстрее, чем что-то сможет получиться», – сказал Рамм.

Он считает, что захват Приднестровья возможен,  «только если туда вводить американцев, кого-то из европейцев подтягивать, – тогда НАТО придется замарать сильно руки».

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