«Они все такие!» – Яценюк на форуме в Киеве призвал «привлечь к ответственности» каждого русского

Вадим Москаленко.  
11.05.2025 16:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 405
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


СВО на Украине – это не каприз президента РФ Владимира Путина, а отражение глубинных желаний всего русского народа.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил один из организаторов сборища, бывший премьер-министр Украины Арсений («Кролик») Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО на Украине – это не каприз президента РФ Владимира Путина, а отражение глубинных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда идёт речь об этой войне, мы должны знать, что она касается не только Путина. Мы говорим о русском народе и тех глубинных первопричинах, которые побудили Путина напасть на Украину. Русские всегда ненавидели украинцев, русские всегда пытались искоренить украинскую нацию. Это началось ещё во времена Российской империи сотни лет назад!», – вещал он.

«Если говорить о Путине, то он действительно отражает чувства и отношение абсолютного большинства русских. И поэтому я говорю: послушайте, русские так же должны нести ответственность за всё, что делает и Путин, и режим. Потому, что это то, что делает российская армия, русский народ», – причитал Яценюк.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить