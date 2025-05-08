Бежавший в США пропагандист и экс-советник Зеленского Алексей Арестович может начать хвалить Путина и Россию, чтобы попытаться выклянчить у Москвы денег.

Об этом в интервью беглому прозападному журналисту Всеволоду Филимоненко рассказал бежавший из Украины киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше Арестович приходил в мой офис, к нам с Соскиным, он поучаствовал в двух или трех передачах и сбежал. А почему сбежал? Потому что интеллектуальных способностей не хватало вести диалог. Он мастер монолога, причем бубнящего монолога, в котором он всегда во главе. Он же, когда Шелест говорит, а вы не хотите с кем-то дебаты провести там, поспорить? Он говорит – зачем, мне не надо, я буду свое гнуть. То, что мне прикажут сверху, я буду гнуть», – сказал Балашов.