Огонь и паника: ночью в Киеве смачно расцвела «Герань»

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Украина подверглась мощнейшему удару российских беспилотников и ракет.

Основной целью в очередной раз стал Киев, где фиксируются многочисленные прилеты и пожары.

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Киевляне выкладывают многочисленные видео к кадрами попаданий. Кроме того, на роликах можно увидеть, как испуганные местные жители в панике бегут прятаться в метро на фоне грохочущих взрывов и рева беспилотников.

Отмечается, что многочисленные взрывы были в районе аэропорта «Жуляны», где в прошлые разы фиксировались попадания по система ПВО «Пэтриот».

По словам военного блогера Юрия Подоляки, в ходе сегодняшнего удара применялись «Герани-3» на реактивной тяге.

«Они прорывались к Киеву (который стал основной этой ночью целью) и Павлограду на предельно малых высотах и на большой скорости (более 600 км/ч). Что почти обнулило не только возможности мобильных расчетов ЗУ ВСУ, но и их противоБПЛАшных дронов (кои противник недавно начал против наших «гераней» применять). При этом, благодаря более высокой скорости полета и той же площади крыла, новый дрон получил возможность нести вполне себе приличную БЧ (до 300 кг). Что уже сопоставимо с КР «Калибр». Таким образом это по сути дешевая крылатая ракета (ценой в10-15 раз меньше), которая немногим уступает тому же «Калибру» по боевым возможностям», – отмечает автор.

Один из координаторов пророссийского подполья Украины Сергей Лебедев называет ночной удар по Киеву «крупнейшей атакой по столице за последние недели».

Пока конкретных данных о результатах прилетов нет – киевский режим публикует лишь кадры с пострадавшими жилыми, на которые падали или обломки сбитых дронов, или попали ракеты украинской ПВО, что традиционно выдается за «сознательные удары русских по мирным жителям».

Пожары после ударов зафиксированы в Павлограде Днепропетровской области.

Ранее здесь атаковали химзавод, производящий топливо для используемых ВСУ. Кроме того, этот город является крупным хабом для украинской оккупационной группировки на Красноармейском направлении.