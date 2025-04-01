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Правительство Украины полностью на стороне евроатлантической партии войны, поскольку для команды Владимира Зеленского конфликт – это праздник жизни.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основная масса европейских правительств – союзники врагов Трампа внутриамериканских. И второе, у них есть абсолютно справедливое основание полагать, что если Украина выйдет из войны и станет отдельным субъектом международных отношений, то Путин свою армию, которую подготовил за эти три года, и поставил экономику на военные рельсы, направит на них.

Поэтому им критично важно продолжать войну в Украине. Но это совершенно точно не соответствует интересам Украины. А вот господа из Западной Европы могут наконец заняться тем, чтобы нарастить количество бригад, военные бюджеты и т.д., начать чесаться, чем они не занимались четвёртый год.

Поэтому в интересах Украины выйти из войны, как Финляндия в 1944 году, и я так подозреваю, что с гораздо более высоко поднятыми знамёнами, чем Финляндия в 44-м. Потому что у нас гораздо больше ресурсов, чем у Финляндии в 44-м», – сказал Грин.

По его словам, в мире ситуативно есть две партии.