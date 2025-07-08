Теряя огромные территории в первые месяцы СВО, Украина якобы действовала в рамках оборонительных доктрин европейских стран.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оборонительная доктрина польской армии подразумевает отход за Вислу в оборонительных боях. Это сдача почти половины территории. Потому что невозможно оборонять, по их доктринальным соображениям. А у нас на Юге было то же самое. То есть при тотальном господстве в воздухе, а оно было тотальным, оборонять Приазовье невозможно.

Кто бы что ни говорил, кто разминировал Чонгар? Да, то-сё, ну, кто-то же разминировал. ФСБ там работала активно и ГРУ. Но проблема в том, что мы обречены были оставить Приазовье. У кого господство в воздухе в этих приазовских степях, тот ими и будет владеть», – оправдывался укро-офицер.