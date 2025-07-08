Офицер ВСУ: Трамп и Западная Европа не хотят, чтобы мы отвоевали Приазовье
Теряя огромные территории в первые месяцы СВО, Украина якобы действовала в рамках оборонительных доктрин европейских стран.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Оборонительная доктрина польской армии подразумевает отход за Вислу в оборонительных боях. Это сдача почти половины территории. Потому что невозможно оборонять, по их доктринальным соображениям. А у нас на Юге было то же самое. То есть при тотальном господстве в воздухе, а оно было тотальным, оборонять Приазовье невозможно.
Кто бы что ни говорил, кто разминировал Чонгар? Да, то-сё, ну, кто-то же разминировал. ФСБ там работала активно и ГРУ. Но проблема в том, что мы обречены были оставить Приазовье. У кого господство в воздухе в этих приазовских степях, тот ими и будет владеть», – оправдывался укро-офицер.
«Если мы это господство в воздухе исправим, тогда появляются шансы забрать всё обратно. Пока, видите, не дают нам такого вооружения, чтобы иметь господство в воздухе. А возможность такая у западных союзников есть.
Может, в конце концов, у них нервы сдадут, и они нам такую возможность дадут. И тогда война будет закончена по причине разгрома российской армии. Но этого сценария явно не хотел бы не только Путин, но и не хотел бы Трамп, и вообще вся Западная Европа, кстати. У них там свои соображения», – рассуждал ВСУшный «аналитик».
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