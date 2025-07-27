Офицер ВСУ: Пора начинать «постепенный отход» из Покровска

Вадим Москаленко.  
27.07.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если политическое руководство Украины не учтёт горький опыт последних лет, то авдеевская или соледарская история повторится и в Красноармейске (Покровске).

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если политическое руководство Украины не учтёт горький опыт последних лет, то авдеевская или соледарская...

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Он согласился с мнением, что курскую авантюру нужно было оставлять на уровне рейда и сразу же выходить, чтобы не нести бессмысленных потерь.

«Да. Когда оборона этого района стала неэффективной – как она сейчас становится в Покровске. Потому что противник глубокими охватами сейчас создал очень большие проблемы для логистики. Поэтому нашему командованию надо бы озаботиться вопросом постепенного отхода с покровского района обороны для того, чтобы оборона была эффективной. Когда она становится неэффективной, эти районы надо оставлять, в том числе, такие города, как Покровск.

К сожалению, противник своими усилиями, а мы не смогли противодействовать эффективно, смог создать очень серьёзные сложности для логистики нашей группировки павлоградской и мирноградской. Поэтому надо сейчас готовить операцию по постепенному оставлению этих территорий и отходу на рубежи, на которых удобно обороняться», – рассуждал Бекренев.

Он выразил слабую надежду, что политическое руководство Украины сделает выводы из предыдущих катастроф.

«Бахмутская история… конкретно если о Сырском говорить, соледарская история. Авдеевская история. Там, где мы понесли неоправданные потери на финальной фазе боёв за какой-то укрепрайон», – добавил отставной ВСУшник.

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