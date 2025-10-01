Офицер ВСУ: От «Томагавков» будет больше шума, чем эффекта
Передача ВСУ американских ракет «Томагавк» – это будет больше медийным шагом, поскольку в предполагаемых количествах это оружие не сможет ни повлиять на российский ВПК, ни поменять ход войны.
Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Томагавк» большой погоды не сделает. Я не думаю, что нам их дадут тысячи, а если дадут сотню, ну, это сотня поражённых объектов. Точнее, сотня поражений. Потому что, допустим, для уничтожения такого завода, как в Елабуге, нужно десятка два «Томагавков». И тогда относительно надёжно производственный цикл будет там остановлен…
Подспорье хорошее, но, на самом деле, от «Томагавков» больше шума, чем эффекта. Потому что двумя сотнями ударов в глубину России можно нанести экономический ущерб, который будет измеряться, может, десятыми или сотыми долями процента российского ВПК. А это на ход войны никак не повлияет», – рассуждал «Грин».
«Томагавк», в данном случае, это такое медийное оружие. Потому что это серьёзные ракеты средней дальности или даже выше средней дальности – но это аналоги «Калибров», в принципе», – добавил Бекренев.
