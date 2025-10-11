Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

О ночи с 10 на 11 октября в Одессе будут вспоминать еще долго. Дроновая атака на город была столь массивной и разрушительной, что, первое —подсчитать урон пока попросту невозможно, второе — это тот случай, когда нацистским оккупантам есть что скрывать.

Официальная информация гауляйтера такова:

«Враг атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Есть повреждения энергетического оборудования, жилых домов и здания гостиничного комплекса».

А вот со стороны это ощущалось гораздо интереснее. В 00.41 завыл первый сигнал тревоги, «радар угроз» сообщил о «только приближающихся» к Одессе беспилотниках, как вмиг в городе погас свет. И лишь после этого прозвучали первые взрывы и начался «армагеддон».

«Некоторые дроны меняют курс, — писали «телеги». — Они летят в область — в Усатово, Нерубайское».

А каждому одесситу известно, что в означенных селах находятся основные электроподстанции, питающие всё и вся. Так что не надо быть военным экспертом, чтобы понять — станции подорвали (повредили) изнутри — свои, местные, и только потом работа была «заполирована» масштабной атакой.

Конечно, пропагандистская сволочь об этом умалчивает, зато радостно орет об обесточенной Одессе, остановленных насосных станциях (воды тоже нет), социальной катастрофе и прочих «циничных терактах рашистов»… опуская главное.

Итак, об упомянутом разрушенном гостиничном комплексе промолчать сложно — он слишком огромен, разве что об «очередном даре по украинской экономике» трындеть можно.

Но чем знаменита данная клоака?..

С 2014 года в гостинице «Дом Павловых» базировались то ВСУшники, то НАТОвцы, по сути — всегда, но особенно — в несезон. Да, данная информация всегда скрывалась, но местные-то все видели.

Там, в курортном районе Лузановка, где находится гостиница, укры годами ждут русский десант и усиленно минируют море. Там же находятся некие «тайные» — закрытые для одесситов места с круглосуточными часовыми и те же местные считают их «строящимися базами НАТО».

Ну и как финальный аккорд — именно в «Дом Павловых» были завезены боевики перед бойней и сожжением людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го года.

Тогда у владельца гостиницы, некоего Валентина Павлова, многие хотели спросить «за Одессу» (да только сами понимаете, доступные порядочные люди гектарами приморских земель не владеют, поэтому Павлов залег на дно). Ну что ж, теперь спросили…

P. S. Жители соседствующих с «нехорошей гостиницей» домов заверяют, что вчера она была набита военными. На официальных фото прокуратуры, МЧС, военной администрации, вмиг считывается именно она. Но информации о потерях среди вояк по понятным причинам нет. «Бо пэрэмога» — она такая.