Одесса. Кадры ТЦК комплектуют этническими бандитами – похитителями людей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одесский ТЦК опять подогрел дичью. Чего только стоит скандал с людоловом из военкомата, в котором одесситы опознали уголовного преступника Магомеда Айдамирова. А как опознали? Да рожу его из каждого утюга показывали — в розыске он был. Неоднократно.

На попавшем в Сеть видео Айдамиров угрожает мужчине такими словами, что цензура не пропустит даже в завуалированной форме, но суть сводится к применению сексуального и физического насилия — он так привык. К таким, как он, отправлял отловленных русских людей Ганул, а сейчас это делает нацист Бею.

Айдамиров — фигурант ряда уголовных дел (если загуглите, на год будет чтение), среди которых, весьма символично, похищение людей, пытки и вымогательство.

В 2017 году, по данным следствия, банда из 15 человек, созданная по этническому признаку выходцами с Кавказа, под руководством Айдамирова похищала людей и требовала за них выкуп. Так, одного одесского бизнесмена бандиты два месяца держали на цепи в подвале и пытали, требуя у его семьи 200 тысяч долларов. Преступников задержали.

Во время обысков у Айдамирова и его подельников полиция изъяла массу оружия и взрывчатки, которыми вполне можно было снарядить частную армию.

Также следствие установило, что с 15-го по 17-й год банда похитила более десяти человек, не все из которых нашлись живыми.

Вот только суд… отпустил фигурантов под домашний арест — несмотря и на тяжесть обвинений, и на резонанс. Однако домашний арест подразумевался только во время следствия, и сейчас Айдамиров с подельниками должен был плотно так сидеть уже по-настоящему, а не служить в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, то есть в ТЦК.

Кстати, на упомянутом видео «херой» был застукан в засаде на охоте за людьми и действовал в связке с полицейским, вроде как с идейным врагом.

Еще из интересных фактов об Айдамирове — он женат на родственнице преступника, а на Украине нардепа Мустафы Джемилева, и является племянником криминального авторитета Султана Айдамирова. То есть, надо полагать, одесский ТЦК прекрасно «укомплектован лучшими кадрами». Профессиональные вооруженные уголовники-похитители против мирных беззащитных людей…

Кстати, тут на днях общественность возмущалась, что в Одессе тэцэкашники могилизировали похоронную бригаду, четырех человек, прямо из катафалка, даже не дав вынести покойника из морга.

«Абсурд уже вторгся туда, куда, казалось бы, не должен был дойти вообще. Неужели катафалк и бригада, которые вывозят гроб — не часть «критической инфраструктуры»?», — недоумевала свидетельница инцидента.

Да все недоумевали. Все офонарели. Мягко говоря…

Только хочется напомнить недоуменным, что у Айдамирова есть еще 15 подельников. Которые, наверняка, тоже служат на ниве «социальной поддержи» — а где ж еще? Так что скоро подобной дичи будет еще больше.

P. S. Сотрудники одесского ТЦК, после каждого скандала с участием людоловов оправдывающие их действия, представляя белыми и пушистыми зайками, вышеописанные позорища не комментируют.