Очереди из жаждущих купить оружие США для Украины не наблюдаю – киевский политтехнолог

Вадим Москаленко.  
01.08.2025 14:49
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, США, Украина


Помощь Европы максимум, что может сделать, так это покрыть социальные траты, но не военный бюджет.

Об этом  на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Помощь Европы максимум, что может сделать, так это покрыть социальные траты, но не военный...

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«Там же уже в таком ключе, что мы не даём, мы продаём, а там пускай европейцы как хотят. Хотят, дают, хотят, не дают. [Киев публично говорил, что готов покупать американское оружие] – да, но, обратите внимание, ряд стран – Чехия, Франция, Италия заявили о том, что у нас есть свой собственный ВПК, и мы его хотим финансировать, а не американский.

Да, прозвучало, что европейцы купят американское оружие и поставят Украине, но что-то прошло три недели, а воз и ныне там. Очередей желающих финансировать оружие для Украины я что-то не наблюдаю. Более того, даже если мы возьмём федеральный бюджет Германии, в этом году сумма на поддержку Украины вдвое меньше. А какая у нас там дыра? 6 млрд. долларов только на закупке оружия? Откуда эти деньги возьмутся», – сокрушался Золотарёв.

«Да, европейцы обещают. Но это позволит финансировать обязательства государства, но у меня большие вопросы, позволит ли это финансировать войну. Потому что потенциал европейцев, мне кажется, очень ограничен», – добавил эксперт.

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