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Помощь Европы максимум, что может сделать, так это покрыть социальные траты, но не военный бюджет.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там же уже в таком ключе, что мы не даём, мы продаём, а там пускай европейцы как хотят. Хотят, дают, хотят, не дают. [Киев публично говорил, что готов покупать американское оружие] – да, но, обратите внимание, ряд стран – Чехия, Франция, Италия заявили о том, что у нас есть свой собственный ВПК, и мы его хотим финансировать, а не американский. Да, прозвучало, что европейцы купят американское оружие и поставят Украине, но что-то прошло три недели, а воз и ныне там. Очередей желающих финансировать оружие для Украины я что-то не наблюдаю. Более того, даже если мы возьмём федеральный бюджет Германии, в этом году сумма на поддержку Украины вдвое меньше. А какая у нас там дыра? 6 млрд. долларов только на закупке оружия? Откуда эти деньги возьмутся», – сокрушался Золотарёв.