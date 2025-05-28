Западу интересно наносить удары по России, а ответные чтобы прилетали по Украине.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил политолог Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они знают, что у России есть ядерное оружие, а Украина полностью в нашей власти, как и Европа. И если бы Россией руководили менее адекватные и ответственные люди, то Украина и Европа уже лежали бы в руинах. У нас есть оружие, которое может решить проблему моментально. Но мы пока ещё рассчитываем на конвенциональное оружие, и вряд ли это только «Орешник».

Но они пытаются всё время дать понять, что Украина может нанести некий неприемлемый ущерб России. При помощи чего? Беспилотников? Это невозможно, даже если их тучи полетят – мы 99% собьём, а остальные не могут нанести неприемлемый ущерб. А мы можем. В этом разница весовых категорий.

Понятно, что мы воюем не с Украиной. Украина – это вообще некое поле притяжения разных сил. И Запад заинтересован в том, чтобы Украина так и оставалась полем притяжения, чтобы до него не долетало», – подчеркнул он.