Украинское общество воспринимает людей в военной форме как потенциальных вооружённых психопатов.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил комполка БПЛА «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В тылу мне признались, что боятся: вдруг у меня в голове что-то переплавило, и я сейчас с оружием пришёл, мне что-то не понравится, и какие могут быть последствия?

Я сначала впал в ступор, потому что это моё табельное оружие. А потом я понял – это мнение всего социума, военнослужащий воспринимается как угроза. Потому что большинству – тем, кто носит пиксель – пришлось повоевать», – сказал Федоренко.